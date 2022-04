Hawke, Aude, Statovci: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Martin Lechner: Der Irrweg

Lars hat sich für den Zivildienst in einer psychiatrischen Anstalt gemeldet, "albernerweise", wie es gleich zu Beginn heißt. Der Ausdruck ist berechtigt, denn bald zieht es Lars intensiver in das Geschehen des Betriebs, als es erwünscht und genehm ist. Für Martin Lechner gibt es Grund genug, daraus eine durchgeknallte Geschichte zu ziehen, in der einer nicht auf Abstand zu seinen Schützlingen geht, sondern sich Hals über Kopf in das Geschehen stürzt und selbst Teil ...