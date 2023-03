Helle, McCarthy, Scarpetta: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Heinz Helle: Wellen. Roman. Geb., 287 S. Suhrkamp, Berlin.

Heinz Helle schreibt Literatur, die eng mit seinem eigenen Leben verbunden ist. Das hat er gemein mit Julia Weber, die in ihrem Roman "Die Vermengung" von Familienangelegenheiten erzählt. Das wäre keiner Erwähnung wert, wenn die beiden nicht verheiratet wären und also Nachrichten aus dem gleichen Haushalt lieferten. Von Heinz Helle kommt die männliche Sicht eines zum zweiten Mal Vater gewordenen Schriftstellers, der sich in seiner Rolle überfordert sieht und ...