Henndorf feiert den Hausherrn der Wiesmühl

Zum 125. Geburtstag von Carl Zuckmayer erinnert eine Ausstellung an die Zeit des Schrifstellers in Henndorf und seine Flucht vor den Nationalsozialisten.

Vor über 80 Jahren hat der Schriftsteller Carl Zuckmayer Henndorf verlassen, um vor den Nationalsozialisten zu fliehen. Heute wissen noch sechs der ältesten Henndorferinnen und ein Henndorfer von Erinnerungen an diesen Mitbürger zu erzählen - wie bis 1938 in der Wiesmühl mit Kindern Theater gespielt wurde und ein Mädchen der "älteste Zwerg" sein durfte oder wie der große Bruder jeden Morgen auf dem Schulweg den Zuckmayers frische Milch brachte und beim Heimgehen die eigentlich leere Bitschn mit Essen gefüllt wieder heimbringen durfte. Von fröhlichem, auf gute Nachbarschaft bedachtem Leben in der Wiesmühl, als Carl und Alice Zuckmayer von 1926 bis 1938 dort wohnten, erzählt ab 29. Mai die neue Ausstellung im Literaturhaus Henndorf über neue Videos sowie alte Fotos und Dokumente. Anlass ist der heurige 125. Geburtstag Carl Zuckmayers (am 27. Dezember).

Das einstige Henndorf mit Richard und Carl Mayr und den Familien Kapsreiter und Prohaska werde ebenso vorgestellt wie der Kreis der befreundeten Künstler - wie Thomas Mann, Stefan Zweig oder Ödön von Horváth, erläutert Elke Heselschwerdt, eine Kuratorin. Welch innige Freundschaft: Gustav Kapsreiter habe die Zuckmayers auf der Flucht sogar bis zur Mole im Hafen von Rotterdam begleitet.



Ausstellung: "Der Wiesmühlkreis - Carl Zuckmayers bunte Welt in Henndorf", Literaturhaus Henndorf, bis 27. Dezember.



Zu Carl Zuckmayers 125. Geburtstag

Ausstellung und Buch

Begleitend zur Ausstellung "Der Wiesmühlkreis" erscheint am 9. Juni das Buch "Carl Zuckmayer in Henndorf". Herausgeber sind Manfred Mittermayer, Gabriele Dau und Arturo Larcati.



Theater

Carl Zuckmayer Stück "Der Schinderhannes" erzählt von einem Räuberhauptmann zur Zeit Napoleons. Von 1. Juli bis 25. Juli, jeweils 19 Uhr, werden im Henndorfer Waldfestgelände fünfzehn Aufführungen gespielt. Reservierungen über Telefon: 0664-124 9902.



Filme

In der Galerie RMH Landtechnik werden Filme gezeigt - wie "Der blaue Engel" (12. Juni) und "Frauensee" (27. Aug.)