Herzberg, Fariña und Fernández: Die SN-Buchtipps

André Herzberg: Was aus uns geworden ist. Roman. Geb., 239 S. Ullstein, Berlin 2018.

Als Musiker der DDR-Band Pankow ist André Herzberg, Jahrgang 1955, bekannt geworden. Doch seit seinem Roman "Alle Nähe fern" von 2015 darf er als ernsthafter Schriftsteller gelten. Mit seinem zweiten Roman, "Was aus uns geworden ist", betreibt er wieder literarische Zeitgeschichtsschreibung, um die wunden Punkte deutscher Vergangenheit aufzuzeigen. Die DDR nahm für sich in Anspruch, für das moralisch bessere Deutschland zu stehen. Nichts davon stimmt, lässt sich bei Herzberg nachlesen, der dem Schicksal von Holocaust-Überlebenden in der DDR nachgeht, um festzustellen, dass der Staat mit jüdischer Identität gar nichts anzufangen wusste. Sie ehrten die ermordeten Kommunisten, priesen deren Einfluss auf die Nachkriegsgesellschaft auf übertriebene Weise, Juden passten nicht in das Konzept des Heroismus. Als nach der Wende die politische Situation eine vollkommen neue ist, müssen sich die Nachfahren der überlebenden Juden neu erfinden. Das geht nicht ohne Schmerzen der Erkenntnis vor sich.