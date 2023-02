Hoffnung auf Fortschritt verkommt zum Trugbild

Im neuen Roman erzählt Marlene Streeruwitz von zwei Frauen unserer Gegenwart. Was fehlt zum glücklichen Leben?

Marlene Streeruwitz rückt in ihrem neuen Roman zwei Frauen in den Mittelpunkt, in deren Leben einiges schief läuft: Konstanze trägt an Altlasten ihrer Familie und hat Nähe zu ihrer Mutter nie aufgebaut. Ein glückliches Leben sieht anders aus, auch die Aufträge als Übersetzerin gehen in der Pandemie zurück. Sie frettet sich durch und sucht Nähe zu ihrer Tochter Veronica, die sich lieber absentiert. Dass die sich mit Konstanzes Mutter bestens versteht und Einblicke in die Geschichten der Familie erhält, bleibt ...