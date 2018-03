Houellebecq, Autissier und Swift: Die SN-Buchtipps

Die Büchertipps der Woche von Anton Thuswaldner.

Michel Houellebecq: In Schopenhauers Gegenwart. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner. Geb., 76 S. DuMont, Köln.

"Oft bin ich versucht zu denken, dass auf intellektueller Ebene seit 1860 nichts mehr passiert ist. Es zerrt allmählich an den Nerven, in einer Ära der Mittelmäßigen zu leben, umso mehr, wenn man sich selbst außerstande sieht, das Niveau wieder anzuheben." Das schreibt Michel Houellebecq, der Provokateur, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, gegen den Zeitgeist anzukämpfen. Er wird als Reaktionär beschimpft, was ihn selbst aber nicht bekümmert. Jetzt legt er Rechenschaft ab über seine geistige Herkunft und schwärmt von Nietzsche, Comte - und vor allem Schopenhauer. "Die Welt als Wille und Vorstellung" hält er überhaupt für das wichtigste Buch der Welt und es hat ihm geholfen, Nietzsche, den er schätzt, aber doch sehr kritisch beobachtet, hinter sich zu lassen. In diesem Essay geht Houellebecq wenig systematisch vor. Er bedient sich bemerkenswerter Zitate, kommentiert sie, eignet sie sich somit an und macht sich zum Jünger eines Großen, der bestätigt, was sein Vorbild vorgedacht hat.