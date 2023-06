Ich und mein Buch: Was Heinz Fischer, Christoph Schönborn, Hans Krankl, Jazz Gitti und andere uns als Lektüre empfehlen

Welches Buch legen Sie unseren Lesern ans Herz? Das haben wir Menschen gefragt, von denen uns interessiert, welche Literatur sie geprägt, begleitet und beglückt hat.

In Sachen klassische Literatur will sich Hans Krankl nicht zu weit hinauslehnen. "Also, ehrlich gesagt: Goethe und Schiller lass' ich aus. Aber ich habe 26 Krimis von Donna Leon gelesen. Die sind super." Ein Lieblingsbuch zu nennen fällt ihm schwer. ...