Im Dorf mit Thomas Bernhard

Vor 30 Jahren starb der Schriftsteller. Der Frost taut: Thomas Mulitzer ist aufgewachsen, wo Thomas Bernhard seine Unsterblichkeit begründete.

Thomas Bernhard, der vor 30 Jahren gestorben ist, gehört zu den Autoren, an denen sich viele andere Autoren abgearbeitet haben. Thomas Mulitzer gehört auch dazu. Bei Mulitzer hat die Beschäftigung familiäre Gründe. "Bei uns war Bernhard eher verhasst", sagt er. Das lag daran, dass Bernhard sein Romandebüt "Frost" in Weng im Pongau angesiedelt hat. Dort war er oft zu Gast - unter anderem im Wirtshaus der Großeltern von Mulitzer. Mulitzer reagierte in seinem Debüt "Tau", das vor eineinhalb Jahren erschienen ist, auf das 1963 erschienene Werk "Frost", Thomas Bernhards ersten Roman. Wie Bernhard schickt er einen jungen Mann in den Gebirgsort Weng - damit der sich dort auf die Spuren von Autor Thomas Bernhard begeben kann. 30 Jahre nach seinem Tod wird der einst als Netzbeschmutzer diffamierte Bernhard als Heiliger der deutschsprachigen Literatur verehrt.