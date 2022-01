Im Prag von Franz Kafka ging es rund

Hartmut Binder zeigt in einem opulenten Band eine intensive Zeit.

Zur Endphase der Habsburgermonarchie und während der Anfänge der jungen Tschechoslowakischen Republik war etwas los in Prag. Von billiger Unterhaltung bis zu hochkulturellen Veranstaltungen war für viele Vorlieben des Publikums gesorgt. Hoch her ging es in der Alhambra, "ein nach dem Vorbild anderer Großstädte geschaffenes Palais de Dance". Der Nachmittag war Gästen vorbehalten, die sich aufs Tanzparkett wagten, am Abend führten professionelle Tänzer das Publikum in die neuesten Entwicklungen der Tanzkultur ein. Ab 1913 wurde der Tango derart populär, dass ...