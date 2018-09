Im Salzburger Literaturhaus wird mehrfach gefeiert

Wenn man in die Jahre kommt, folgen Jubiläen ganz von selbst.

Also feiert man im Herbst im Salzburger Literaturhaus, das seit 1991 besteht und "wo das Leben zur Sprache kommt", 50 Jahre Leselampe, 30 Jahre prolit, 10 Jahre Krimifest - und 25 Jahre Tomas Friedmann, den Leiter des Literaturhauses.

Das ehrwürdigste Alter hat das Literaturforum Leselampe, aus germanistischen Kreisen hervorgegangen und erster "Literaturvermittler" in der Festspielstadt. Die ruhmreiche Geschichte lässt man deshalb ab Mitte Oktober in einer Ausstellung im Literaturarchiv Revue passieren; es waren und sind Größen (und viele Talente) zu Gast in der einst sich international fast nur durch die Festspiele kulturell definierenden Stadt. prolit, der 20 Jahre jüngere Verein, feiert wie die Leselampe ein Geburtstagsfest, definiert sich aber weiter durch wichtige Lesungen vornehmlich aus dem osteuropäischen und slawischen Raum. Das Literaturhaus wird wie stets zu einem Begegnungsort der Kulturen.