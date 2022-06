In einem Haus in Gent steckt ein Romanstoff

"Es waren keine schlechten Leute", sagt der Hausverkäufer über Vorbesitzer. Stimmt das?

In Belgien ist das bis heute ein heikles Thema - die Kollaboration mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg. Darüber, dass während der Besetzung Belgiens durch die deutsche Wehrmacht flämische Ultranationalisten den Nazitruppen als Spitzel und Verräter der eigenen Landsleute dienten, wird in Belgien nicht gerne gesprochen. Bis heute spielt die separatistische Partei Vlaams Belang, die den belgischen Staat ablehnt und die Unabhängigkeit Flanderns fordert, eine lautstarke rechtsextreme Rolle in der Politik Belgiens. Und bis heute weisen die Flandern-Separatisten jede moralische ...