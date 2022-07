Interview mit der Vielschreiberin Amelie Nothomb: "Wenn man liebt, ist man stark"

Jedes Jahr ein Buch seit 30 Jahren, nun ein neues auf Deutsch: Amélie Nothomb über die Lust, jeden Tag zu scheiben.

Seit 30 Jahren ist Amélie Nothomb fixer Bestandteil der französischen Literaturszene und gehört zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Autorinnen. Zuverlässig erscheint in Frankreich jeden Herbst ein neues Buch von ihr. Ebenso sicher ist, dass ihre Bücher in den Bestsellerlisten und auch auf den Nominierungen für Literaturpreise auftauchen. Ihre 30 Bücher erscheinen in rund 40 Übersetzungen weltweit in Millionenauflagen. Ihre Kindheit und Jugend hat sie als Tochter eines Diplomaten zunächst in Japan und dann in China, New York, Myanmar und Laos verbracht. ...