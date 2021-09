"Ist es nicht schön hier": Instantnudeln und Elektroschocks im Reich der Mitte

Im Kurzgeschichtenband "Ist es nicht schön hier" zerplatzt der chinesische Traum.

Für die Älteren reichen "Chide boco, chuan de nuan". Das bedeutet: ein voller Bauch und warme Kleidung. Sie geben sich mit zu wenig zufrieden, meint der Sohn Zhu Feng. Die Jungen zieht es wie ihn in die Schuldenfalle oder wie Xiaolei und Bayi in die Metropolen. Dort hackeln sie in der Halbleiterfirma, stellen Mikrochips her und hoffen, während sie winzige Teilchen zusammenstecken, auf eine gute Partie am Heiratsmarkt. Eine Generation früher gab es als Mitgift sechs Hühner und drei Säcke ...