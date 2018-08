Italiens Verbrechen in Afrika

Was hat die Migrationskrise mit Italiens kolonialer Politik in Nordafrika zu tun? Die italienische Schriftstellerin Francesca Melandri schildert dies in einem Roman.

Dieses Buch lässt sich als engagierter Kommentar zum politischen Zeitgeschehen in Italien lesen. Schonungslos schildert Francesca Melandri in ihrem Roman "Alle, außer mir", wie die Demokratie dieses EU-Mitgliedslandes in den vergangenen Jahrzehnten deformiert worden ist. Ins Bild rückt dabei natürlich Silvio Berlusconi, der Prototyp des Populisten, der vier Regierungen angeführt hat.