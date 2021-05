Jamaica Kincaid gilt als Nobelpreiskandidatin

Die aus der Karibik stammende US-amerikanische Autorin attackiert den Kolonialismus im Denken.

Auf der karibischen Insel Antigua hatte so eine wie Elaine Potter Richardson keine Chance. Dass sie von ihren Eltern mit 17 Jahren nach New York geschickt wurde, um sich ihr eigenes Geld zu verdienen, war ihr Glück. Sie gelangte in Intellektuellenkreise, wo sie durch Intelligenz und Witz auffiel. Als sie aufgefordert wurde, für die Zeitschrift "New Yorker" einen Text zu schreiben, tat sie dies unter dem Pseudonym Jamaica Kincaid. Sie war 29 Jahre alt, als die kurze Erzählung "Mädchen" 1978 ...