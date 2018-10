Jelinek schickte Briefe, Bernhard ein Telegramm

Zum Jubiläum blickt das Literaturforum "Leselampe" ins Archiv - und feiert mit aktuellen Autoren.

Elfriede Jelinek wollte nicht kommen. "Leider muss ich Ihnen absagen, weil ich so gut wie nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen teilnehme", schrieb sie 1980 nach Salzburg. Später sei die Schriftstellerin doch noch der Einladung der "Leselampe" gefolgt, erinnert sich Hans Weichselbaum, einer der langjährigen Leiter in der Geschichte des Literaturforums, das heuer sein 50-jähriges Bestehen feiert. Rückblickend kann die "Leselampe" also auch auf manche spätere Literatur-Nobelpreisträger verweisen, die in Salzburg früh ihre Werke präsentierten: Fotos von Herta Müller oder Briefe Elias Canettis verweisen in der Geburtstagsausstellung auf spannende Kapitel in Salzburgs Literaturgeschichte. An den Wänden finden sich Erinnerungen an Lesungen von Ingeborg Bachmann oder Ilse Aichinger ebenso wie ein Plakat mit einem Gedicht, das ein junger Mann namens Wolf(gang) Haas im Jahr 1983 "An Alle" richtete: Der damals 23-jährige Haas war Preisträger eines Gedichtwettbewerbs, den die "Leselampe" ausrichtete.