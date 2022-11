Jetzt ist es fertig: Ein monumentales Buch, das fast 50 Jahre lang geschrieben wurde

Lebensprosa. 48 Jahre, ein Text, ein Wortwald: Uwe Dick schloss sein epochales Lebenswerk, die "Sauwaldprosa" ab.

Möchte man gerne erklären, was dieses große Buch ist, sollte man besser schweigen, es aufschlagen und verloren gehen. Es gibt keine Sprache für dieses Buch. Es ist eine Sammlung aus einem Leben, eine Vermessung der Außenwelt mit dem Inneren und ihre Bewältigung durch Sprache. Dieses Buch ist Welt und Sprache in einem Ausmaß, das sich schwer ausmessen lässt und nicht aufhört. Nun, so ganz stimmt das freilich nicht.

Dass die Sammlung nie aufhört, stimmt "nicht mehr", muss man ...