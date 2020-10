Josef Winkler - der Meister des Donnerwetterns

Josef Winklers sprachlicher Furor zeigt sich in einer neuen Prosasammlung.

Wenn Josef Winkler schreibt, schrillen die Alarmglocken. Das ist in seinen Romanen nicht anders als in Reden, Kurzprosa und Essays. Entwarnung ist nicht in Sicht. Das zeigt sich schon an der Atemlosigkeit, die den Sätzen innewohnt. Sie neigen zum mäandernden Sich-Fortpflanzen, kennen kein Halten, wenn es um Sachen von Dringlichkeit geht. Ausschweifend die Rede, voll mit rhetorischen Sprengfallen, in opulente Prosa gefasst. Das hat Winkler von katholischen Textlieferanten als Wächter über brave Seelen mitgenommen, dass Zurückhaltung fehl am Platz ist. ...