Joseph Zoderer hat das Glück beim Händewaschen entdeckt

Das Glück beim Händewaschen ist längst literarisch aufbereitet. Dass der Südtiroler Schriftsteller Joseph Zoderer dieses Diktum schon 1976 zum Romantitel genommen hat, ist ein zufälliger Corona-Konnex für das Onlineangebot, das das Brenner-Archiv der Universität Innsbruck ab jetzt bereitstellt - anlässlich von Joseph Zoderers 85. Geburtstag am 25. November. Der Literat stammt aus Meran, übersiedelte als Fünfjähriger mit seiner Familie im Zuge der Option nach Österreich, lebte erst in einem Schweizer Internat, wovon er in "Das Glück beim Händewaschen" erzählt, dann ...