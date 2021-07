Journalist Joseph Mitchell: 30 Jahre schweigend in New York

Joseph Mitchell war eine Wortmaschine. Seine Reportagen begründeten eine neue Art des Schreibens - bis er unerklärlich verstummte.

Tag für Tag ging Joseph Mitchell in die Redaktion. Er schrieb, weil er schreiben musste. Woran er schrieb, wusste keiner beim Magazin "The New Yorker". Dort war Mitchell Inventar und Legende. 31 Jahre und sechs Monate ging das so. "Er hat nicht mit dem Schreiben aufgehört. Er arbeitete nur an einem Stück, das nicht so richtig klappte", sagte sein einstiger Kollege Roger Angell.

"Chefreporter" war Joseph Quincy Mitchell beim Magazin "The New Yorker". Er begründete neben Gay Talese ...