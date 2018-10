Jung & Jung Verlag wieder im Rennen

Mit Daniel Wisser ist erneuert ein Autor des kleinen Salzburger Verlages Jung&Jung im Rennen um einen wichtigen Buchpreis vertreten. Wisser wurde am Dienstag auf die Shortlist für den Österreichischen Buchpreis gesetzt. Susanne Röckel war für ihren Roman "Der Vogelgott" Jung&Jung bis Montag im Finale um den Deutschen Buchpreis.

Die fünfköpfigen Jury des Österreichischen Buchpreises - Konstanze Fliedl, Bernhard Fetz, Jens Jessen, Evelyne Polt-Heinzl und Bettina Wagner - meinte über Wissers nominierten Roman "Königin der Berge", der um das Thema Sterbehilfe kreist: Dieses Buch sei "bei aller Tragik des Themas als eine überaus anregende und keineswegs düstere Lektüre". Nach "Löwen in der Einöde" ist das Buch der zweite Roman, den Wisser bei Jung&Jung veröffentlichte.

Als Favorit für den Preis gilt der 47-jährige Wisser allerdings nicht. Diese Rolle fällt eher Wissers Kärntner Landsmann Josef Winkler zu. Der 65-jährige behandelt in "Lass dich heimgeigen, Vater oder Den Tod ins Herz mir schreibe" jenen Themen, das ihn immer wieder beschäftigt: die Aufarbeitung seiner Heimat und die Beziehung zu seinem Vater. "Die Sätze, die sich in kreisenden, bohrenden, in schauerliche Tiefe grabenden Bewegungen entfalten, gehören zum Wuchtigsten, was deutsche Prosa heute überhaupt bieten kann", sagte die Jury über den Text. Bevor der Text als Buch erschienen war, wurde er im Burgtheater-Kasino uraufgeführt.

Neben Wisser und Winkler stehen außerdem Heinrich Steinfest ("Die Büglerin"), Gerhard Jäger ("All die Nacht über uns") und - als einzige Frau - Frau Milena Michiko Flasar ("Herr Kato spielt Familie") auf der Shortlist.

Durchaus überraschend ist es, dass die beiden prominentesten Namen von der Longlist - Robert Seethaler und Arno Geiger - es nicht auf die Shortlist geschafft haben.

Bei den bisherigen zwei Vergaben des noch jungen Österreichischen Buchpreises gewannen Frauen - bei der ersten Ausgabe Friederike Mayröcker und im vergangenen Jahr Eva Menasse.

Für mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis sind heuer Ljuba Arnautovic ("Im Verborgenen"), David Fuchs ("Bevor wir verschwinden") und Marie Gamillscheg ("Alles was glänzt") nominiert.