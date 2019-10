Autorin Raphaela Edelbauer spricht über Handke, Heimat und Sexismus in der Literaturszene.

Sichtlich getrieben erscheint Raphaela Edelbauer zu ihrer Lesung in "Hartliebs Bücher" in der Porzellangasse im neunten Bezirk in Wien. Sie hetze derzeit von einem Pressetermin zum nächsten, erzählt die 29-jährige Schriftstellerin. Ihr Romandebüt "Das flüssige Land" stand auf der Shortlist ...