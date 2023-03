Junge Poesie für junge Besucher: Spoken-Word-Tage in St. Johann

Marvin Suckut präsentiert seine Skills am Freitag.

Wortwitz und feine Sprach-Klinge in gelöster Atmosphäre, gepaart mit dem Element des Performativen: All das macht die Faszination von Poetry Slams aus. In St. Johann hat sich aus dem Hybrid aus Rap-Battle und klassischer Lesung eine Festivaltradition geformt. Zum 9. Mal lädt die kultur:plattform zu den Spoken-Word-Tagen.

"Wir wollten einfach junge Literatur präsentieren", erzählt Leiter Friedel Göschel. "Daraus haben wir ein dreitägiges Format entwickelt." Wie in den Anfängen des Herbstlärm-Festivals ging die Kulturinstitution hinaus in die Stadt und ...