Just, Lemaitre und Cline: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Christopher Just: Der Moddetektiv besiegt Corona

Ist das ein Krimi? Einer der österreichischen Art gewiss. Ein solcher nimmt die Sache mit der Kriminalität nie ganz ernst, viel zu verspielt geht er vor und begegnet widrigen Umständen mit Witz und Ironie, dass der eigentliche Fall in den Hintergrund tritt. Dieser Ermittler ist auf sein Äußeres bedacht, und wenn sein Friseur aufgrund der Pandemie unerreichbar ist, grämt er sich derart, dass er selbst den Kampf gegen das Virus aufnimmt. Man sieht, von Realismus ist dieser Roman weit entfernt, der Verfasser macht sich einen Spaß daraus, eine völlig überdrehte Geschichte zu erzählen, die von vornherein auf Unglaubwürdigkeit getrimmt ist. Der Detektiv ist selbst infiziert, was seinen Kampf gegen das Böse in einer vor sich hinsiechenden Stadt umso schwieriger macht, weil die Zeit gegen ihn läuft. Eine Agentin vom CIA steht ihm zur Seite, nicht unbedingt immer sehr hilfreich in ihrer psychisch schwierigen Verfasstheit. Das ist schräg und unkonventionell und in jedem Fall witzig.

Buch: Christopher Just: Der Moddetektiv besiegt Corona. Roman. Geb., 380 S. Milena, Wien.

Thomas Rammerstorfer, Marina Wetzlmaier: Kampf um die Traun. Der Widerstand gegen das Kraftwerk Lambach

Es gibt ein paar legendäre Widerstandsgeschichten aus dem Österreich der Nachkriegszeit, die erfolgreich gegen die vorherrschende Politik waren. Der Protest gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf gehört dazu und die Bürgerbewegung gegen ein Kraftwerk in der Hainburger Au. Nicht vergessen sollte man, dass auch die Oberösterreicher aktiv wurden, als im Jänner 1996 Rodungsarbeiten zwischen Lambach und Stadl-Paura ein Wasserkraftwerksprojekt an der Traun vorbereiten sollten. Unterstützung für die Proteste kam aus ganz Österreich, sodass es tatsächlich nie zum Bau kam. Thomas Rammerstorfer und Marina Wetzlmaier zeichnen den Kampf der Ideologien akribisch nach und lassen die Seite der Gegner und die der Befürworter gleichermaßen zu Wort kommen. Herausgekommen ist ein wichtiges Stück Zeitgeschichte über österreichische Politik. Alexander Van der Bellen, Rudolf Anschober, Madeleine Petrovic, Barbara Prammer gegen den damaligen Landeshauptmann Josef Pühringer als Symbolfigur, der Kampf war hart und erbittert.

Buch: Thomas Rammerstorfer, Marina Wetzlmaier: Kampf um die Traun. Der Widerstand gegen das Kraftwerk Lambach. Geb., 167 S. Bibliothek der Provinz, Weitra 2021.



Pierre Lemaitre: Spiegel unseres Schmerzes

An dem Franzosen Pierre Lemaitre haben wir einen Erzähler, der über die Gabe verfügt, seine Leser in Bann zu schlagen. Das ist schon deshalb etwas Besonderes, weil er es nicht nur auf Spannung und Unterhaltung anlegt, er vermittelt seinem Publikum zeithistorisches Wissen. Für Leser aus dem deutschsprachigen Roman ergibt sich ein bemerkenswert anderer Blick auf die Zeit der frühen Vierzigerjahre. Während in Deutschland längst der Krieg wütet, befindet sich Frankreich in einem Zustand der bangen Erwartung. Am 6. April 1940 wettert der Wirt eines Pariser Lokals, dass die Mobilmachung vor einem halben Jahr reiner Bluff gewesen sei, denn es habe "überhaupt niemand je wirklich an den Krieg geglaubt". Und dann durchbricht die Wehrmacht die Maginot-Linie, und Frankreich wird überrannt von den Nazi-Truppen. Nach der Tradition großer klassischer Erzähler erzählt Lemaitre Zeitgeschichte anhand von ein paar Figuren, die inmitten der gewaltigen Umbrüche ihre Haut zu retten versuchen.

Buch: Pierre Lemaitre: Spiegel unseres Schmerzes. Roman. Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Geb., 480 S. Klett-Cotta, Stuttgart.

Jonas Lüscher, Michael Zichy (Hg.): Der populistische Planet. Berichte aus einer Welt in Aufruhr

Die Idee ist gut. Jonas Lüscher und Michael Zichy haben sich entschlossen, mit ein paar Intellektuellen von Format einen Briefwechsel über das Thema Populismus zu führen. So stehen nicht nur Essays in loser Folge aneinandergereiht zur Verfügung, die Beiträger reagieren auf die Ansichten der anderen. Entscheidend ist, dass sich das Gespräch auf globaler Ebene abspielt, deshalb sind Ansichten aus Budapest, Kairo, Brasilia, Nairobi, Moskau, Hyderabad, Salzburg und Zürich nachzulesen. Analyse aus der kühlen Distanz von jemandem, der das Phänomen Populismus als Beobachter wahrnimmt, ist ebenso möglich wie ein Erfahrungsbericht aus nächster Nähe, wenn jemand unmittelbar von der Wirkung auf den Einzelnen zu berichten weiß. "Vielleicht heißt das Schlüsselwort zum Verständnis der unterschiedlichen Systeme, die nach der Logik des Rechtsrucks funktionieren, Ressentiment", schreibt die Russin Maria Stepanova, wenn sich die Politik auf jene stützt, die mit den Veränderungen der letzten Jahrzehnte nicht mithalten konnten und Rechte einfordern. Als Hilfe zur Einschätzung unserer Gegenwart ist das Buch sehr nützlich.

Buch: Jonas Lüscher, Michael Zichy (Hg.): Der populistische Planet. Berichte aus einer Welt in Aufruhr. Tb., 191 S. C. H. Beck. München 2021.



Emma Cline: Daddy. Storys

Die Figuren in Emma Clines Geschichten sind durch und durch Zeitgenossen mit all den Mängeln und Leiden, die Menschen von heute charakterisieren. Sie erweisen sich als überfordert von ihren Familien, flüchten in Drogen, haben Probleme in ihrer Arbeit, kommen mit den Menschen in ihrem nächsten Umfeld nicht zurande, leiden unter den Folgen des Klimawandels - alles, was heute Thema ist, kommt bei dieser Erzählerin aus Kalifornien vor, und dennoch ist das mehr als ein bloßes Abarbeiten von aktuellen Problemfeldern. Emma Cline bringt unsere Zeit in Geschichten voller lebendiger Charaktere, mit denen man sich rasch gut versteht, so nahe stehen sie einem. Aus unserem normalen Alltag zieht Cline Episoden, die derart überraschend wirken, dass von einem banalen Durchschnittsleben nicht mehr die Rede sein kann. Dabei bleibt sie immer nahe an der Wahrscheinlichkeit der Ereignisse, fantastische Ausritte, um Geschichten aufzumöbeln, braucht sie nicht. Der gewöhnliche Zeitgenosse reagiert seltsam genug auf Überforderungen und Zurückweisungen.

Buch: Emma Cline: Daddy. Storys. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Geb., 255 S. Hanser, München.



Hilary Mantel: Spiegel und Licht

Sie ist die Spezialistin für britische Geschichte und wie man sie in Romane bringt. Hilary Mantel begibt sich mit dem Roman "Spiegel und Licht" ins blutige 16. Jahrhundert, als Heinrich VIII. wenig Skrupel hatte, seine Frauen ans Schafott zu liefern. Mit der Enthauptung Anne Boleyns beginnt der Roman, und einer der Zeugen ist Thomas Cromwell, der es zu dieser Zeit als Sohn eines Schmieds weit gebracht hat und weiter an seinem Aufstieg arbeitet. Er ist der Mann am Hof, der nicht nur private Interessen verfolgt, sondern dem am Gedeihen Englands gelegen ist. Dabei sieht die Zukunft alles andere als rosig aus. Das Land hat sich vom katholischen Europa isoliert, innere Kämpfe drohen das fragile Machtgefüge zu zerreißen und von einem vernünftigen Herrscher kann keine Rede sein, wenn sich Heinrich VIII. ausschließlich um sein eigenes Fortkommen kümmert. Mittendrin ein Mann mit der Vision von einem besseren, zukunftsfähigen England, der auf verlorenem Posten steht. Hilary Mantel schreibt anschaulich und liefert einen Roman, mit dessen Hauptfigur sich gut mitleiden lässt.

Buch: Hilary Mantel: Spiegel und Licht. Roman. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Geb., 1097 S. DuMont, Köln.