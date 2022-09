Karl-Markus Gauß übergibt"Literatur & Kritik" an Ana Marwan

Die diesjährige Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Ana Marwan folgt Schriftsteller Karl-Markus Gauß als Herausgeberin der österreichischen Literaturzeitschrift "Literatur & Kritik".

"Vor 32 Jahren ist es mir nach langen Verhandlungen und Besprechungen gelungen, Karl-Markus Gauß davon zu überzeugen, die Verantwortung für "Literatur und Kritik" zu übernehmen", sagt Verleger Arno Kleibel am Mittwoch. Nun müsse er "mit großem Bedauern" dem Wunsch von Gauß nachkommen, "sich von der Chefredaktion und Herausgeberschaft zu verabschieden."

In seiner über 30-jährigen Redaktionstätigkeit habe Gauß "der Zeitschrift Renommee, unverwechselbares Profil und hohes Niveau gebracht". Dass Ana Marwan "als neue und aufstrebende Stimme im Literaturbetrieb" die

Herausgeberschaft mit großer Kompetenz, Talent und dem nötigen Feingefühl angehen werde, davon sei Kleibel überzeugt. Gauß freue sich, dass ihm mit Ana Marwan "eine so originelle, vielfältig begabte und, was bei der

Herausgeberin einer Zeitschrift auch nicht ganz unwichtig ist, menschenzugewandte Person" nachfolgen werde.

Die Slowenien Ana Marwan, die heuer den Bachmannpreis gewonnen hat, wird die Zeitschrift ab dem neuen Jahrgang 2023 zusammen mit Arno Kleibel

herausgeben und als alleinige Chefredakteurin verantwortlich sein. ",Literatur und Kritik', wie sie Karl Markus Gauß geschaffen hat, finde ich wunderbar - anregend und interessant - und die Tatsache, dass sie eine der wichtigsten Literaturzeitschriften über die Landesgrenzen hinaus ist, birgt für mich

eine große Verantwortung", sagt Marwan.

Die Zeitschrift "Literatur und Kritik" wurde 1966 federführend von Gerhard Fritsch gegründet. Seit 1991 hat die Redaktion ihren Sitz in Salzburg und wird vom Verleger des Otto Müller Verlages Arno Kleibel und dem Schriftsteller Karl-Markus Gauß herausgegeben.

Unter der Herausgeberschaft und Chefredaktion von Karl-Markus Gauß hat sich die Zeitschrift der Entdeckung wenig bekannter Literaturlandschaften Europas gewidmet, vielen Spielarten der österreichischen Literatur ein Forum gegeben und insbesondere auch Autorinnen und Autoren beachtet, denen im literarischen Betrieb die verdiente Aufmerksamkeit vorenthalten wurde. Der Redaktion stand ein hochkarätig besetzter Beirat, bestehend aus den LiteraturkritikerInnen Daniela

Strigl und Helmut Gollner, dem Kritiker und Germanist Klaus Zeyringer, der Autorin Andrea Grill, dem Autor und ehemaligen Leiter des Stefan Zweig-Centres Klemens Renoldner sowie dem Lektor, Übersetzer und Autor Ludwig Hartinger, zur Seite.