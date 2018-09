Kaufmann, Bratt und Høyer - die SN-Buchtipps

Die Büchertipps der Woche, vorgestellt von Anton Thuswaldner.

Kat Kaufmann: Die Nacht ist laut, der Tag ist finster. Roman. Geb., 271 S. Tempo, Hamburg.

Endzeit ist angesagt in der jüngsten deutschsprachigen Literatur, das typische Zeichen dafür, dass wir uns in einer politischen Krise befinden. Kat Kaufmann, in St. Petersburg geboren, mittlerweile in Berlin lebend, kann mithalten. In ihrem jüngsten Roman, ihrem zweiten, denkt sie unsere Gegenwart ein kleines Stückchen weiter. Der Dritte Weltkrieg droht auszubrechen, und mittendrin Menschen, die mit der Lage und sich selbst nicht zurechtkommen. Kaufmann pickt Jonas heraus, dem ein Terrorangriff gerade die Wohnung geraubt hat. Ihm bleibt nichts als das Erbe seines Großvaters, das ihm Kopfzerbrechen bereitet. Mit 5000 Euro in der Tasche soll er einen Mann namens Butzukin ausfindig machen. Das bedeutet, dass er eine Grenze überwinden muss, die eigentlich undurchlässig ist. Er findet Verbündete, und daraus entwickelt sich ein Roadtrip durch die Hölle einer aufgewühlt verstörten Gesellschaft, in der niemandem zu trauen ist. Kat Kaufmann bleibt immerhin so optimistisch, dass sie auf die Fantasie, Energie und Durchsetzungskraft von Einzelgängern vertraut, die jedem System ein Schnippchen schlagen.