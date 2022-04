Kolb, Wurmdobler, Petry: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Ulrike Kolb: Erinnerungen so nah. Geb., 221 S. Wallstein, Göttingen.

"Der Tod meiner Mutter hat mich in einen Erinnerungskanal gestoßen." So beginnt das neue Buch der in Berlin lebenden Schriftstellerin Ulrike Kolb, die sich diesmal nicht ins Reich der Fiktionen begibt, sondern eigene Lebensspuren sichert. Sie wächst auf im Nachkriegsdeutschland mit einer psychotisch schwer angeschlagenen Mutter. Sie beschäftigt sich intensiv mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, schließt sich als Folge den Linken an, bekundet Sympathien für die RAF, das ist ...