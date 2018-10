Kräfte der Natur zeigen den Geistesmenschen Grenzen auf

Mit ihrem für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman "Der Vogelgott" schließt Susanne Röckel eine Lücke.

Das Vermengen von Realität und Fantasy liegt im Trend. Netflix-Serien wie "Dark" oder "Stranger Things" konfrontieren den Seher mit unerklärlichen Begebenheiten, die in unsere heile Welt einbrechen. Je näher das Übersinnliche dem Alltag kommt, desto stärker entfaltet sich die Wirkung.

Im Bereich der Literatur blieb es bislang einem Haruki Murakami vorbehalten, höchsten Anspruch mit übersinnlichen Elementen zu verbinden. Susanne Röckel ist es nun gelungen, eine Lücke im Bereich der deutschsprachigen Literatur zu schließen: "Der Vogelgott", erschienen im Salzburger Jung und Jung Verlag, ist magische Erzählkunst - und befand sich verdientermaßen unter den Finalisten im Rennen um den Deutschen Buchpreis, der am Montag vergeben wurde.

Der Roman handelt von einer Familie, die mit einem seltsamen Ritual konfrontiert wird. Im Mittelpunkt steht ein sagenumwobenes Mischwesen mit dem Kopf eines Raubvogels. Dieser Greif beschützt über Jahrhunderte hinweg eine Gruppe von Menschen. Und er verlangt Opfer. Zunächst begegnet der Ornithologe Konrad Weyde auf einer Reise diesem mächtigen Fabelwesen und stößt an seine Grenzen: "Ach, wie hilflos und armselig waren unsere Versuche gewesen, uns der Natur zu nähern, dieser geheimnisvollen Fremden, die, je mehr man von ihr weiß, nur umso unergründlicher wird …", notiert Weyde. Die Gegenüberstellung von Verstand und Natur bildet ein Leitmotiv, das die drei folgenden Erzählungen prägt: Jede ist aus der Perspektive der drei Kinder von Konrad Weyde erzählt. Zunächst zieht dieses Vogelritual den jüngsten Sohn Theodor in seinen Bann. Er lässt sich von einem geheimnisvollen Mann für ein vermeintliches Sozialprojekt in Afrika anwerben und findet sich in einem Camp im Nirgendwo wieder. Dabei stößt er auf kryptische Sätze: "Wir sehen nichts mehr, wenn wir zum Himmel aufschauen. Aber wenn Gott nicht mehr da ist, übernimmt die Natur die Macht." Theodor vermag die Warnungen nicht zu deuten.

Die Ich-Perspektive wechselt zu Theodors großer Schwester Dora. Sie arbeitet an einer Dissertation über Johannes Wolmuth, einen Barockmaler aus ihrer Heimatstadt. Dabei begegnet auch sie dem geheimnisvollen Mann, dessen unerträglicher Geruch auf eine Verbindung zu diesen grausamen Ritualen hinweist. Sowohl Theodor wie auch Dora begeben sich in Gefahr, als sie immer stärker in die Welt der Rituale eintauchen. Auch der Journalist Lorenz, der Älteste der Geschwister, stößt auf seltsame Vogelzeichnungen eines verunglückten Jungen.

Am Ende der Lektüre hat auch der Leser den Boden unter den Füßen verloren, kann zwischen Vision und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden. Die deutsche Schriftstellerin fügt die Puzzleteile nicht nur zu einer großen Familiengeschichte zusammen, sie wirft auch gesellschaftspolitische Fragen auf: Bringen die Errungenschaften von Aufklärung und Moderne nur Nutzen?

"Der Vogelgott" ist ein vielschichtiges Stück Literatur von hoher Anziehungskraft, das die Nominierung für den Deutschen Buchpreis hoch verdient hat.