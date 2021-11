Krimi "Marta schläft" von Romy Hausmann: Der menschliche Verstand ist die gefährlichste Waffe

Der zweite Krimi von Schriftstellerin Romy Hausmann lässt sich als Plädoyer für Misstrauen und Vorsicht lesen.

Krimis gibt es wie Sand am Meer. Manche wollen mehr, als ein paar Stunden (Ent-)Spannung frei Haus zu liefern. Dann erzählen sie etwas über unsere Gesellschaft und von den Abgründen, die sich unvermutet in Biedermann und Durchschnittsfrau auftun. Romy Hausmann, die gerade ihren zweiten Krimi vorgelegt hat, gehört in diese Kategorie. Das erkennt man schon an der Erzählweise, die sich einer strikt vorwärts, eilig ans Ende drängenden Dramaturgie verweigert. Sie zieht das multiperspektivische Erzählen vor. Damit ändern sich Blickwinkel und ...