Krimi um rätselhafte Werke von Banksy: Viele Ratten, noch mehr Mäuse

Banksy hat in München zugeschlagen, Nager und Ballon-Girls könnten viel Geld bringen. Sind sie echt? Krimiautor Bernhard Jaumann schickt seine Detektive los.

Was für eine glückliche Fügung - auf der Fassade einer Bogenhausner Villa lässt ein kleines Mädchen einen Ballon in Herzform steigen. Der große Banksy muss in München sein. Vom Rosenheimer Platz bis zum Nymphenburger Kanal tummeln sich bereits ein paar seiner typischen Ratten. Doch das "Girl with Balloon" ist der Knüller, und die Villenbesitzerin an der Ismaninger Straße wittert schon das große Geschäft.

2018 hat die halb geschredderte Girl-Version "Love is in the Bin" bei Sotheby's 16 Millionen ...