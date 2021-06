Krimi und Bildband von Gerhard Roth: Venedig, Spiegel der zerklüfteten Seelen

Als Schriftsteller und als Fotograf nähert sich Gerhard Roth in zwei aktuellen Büchern der unausdeutbaren Stadt.

Hätte Gerhard Roth einen handfesten Krimi schreiben wollen, hätte er alles falsch gemacht. Es findet eine Mordserie an Polizisten in Venedig statt, und als der Fall gelöst ist, wird das so beiläufig erwähnt, als wäre es weiter nicht von Belang. Der Erzähler hängt sich auch nicht an den Kommissar, um ihn bei dessen Ermittlungen zu begleiten und uns über den neuesten Stand auf dem Laufenden zu halten. Lieber folgt er Lilli, die die Flucht aus Wien nach Venedig angetreten hat, ...