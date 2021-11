Krimistadt Salzburg: Wo der schöne Schein gefährlich wird

Für Krimiautoren hat Salzburg eine große Anziehungskraft: Die Stadt ist wieder Bühne für Übeltäter und Ermittler.

Ihr Anblick hat etwas Unwirkliches. Und nach dem ersten Schreck steht tatsächlich fest: Bei den seltsamen Gestalten in Sakkos aus feinstem englischen Tuch, die plötzlich an verschiedenen Orten in Salzburg scheinbar leblos gefunden werden, handelt es sich nicht um Opfer von Verbrechen, sondern um lebensgroße Puppen. Von "Salzburger Puppenspielen" beginnen die Medien zu berichten, weil das große Rätselraten um ihre Herkunft ausgerechnet zur Festspielzeit beginnt.

Doch die Truppe, die hinter der Inszenierung steht, scheint es todernst zu meinen: ...