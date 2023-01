Kulturhauptstadt 2024: Start mit Minichmayr in Bad Ischl

Auftakt im Lehartheater, ein Jahr bevor es richtig losgeht.

Birgit Minichmayr wird zur Einstimmung auf das Kulturhauptstadt-Jahr 2024 am 19. Jänner in Bad Ischl lesen. Unter dem Titel "Reise aus der Welt von Gestern in die Welt von Morgen" beschäftigt man sich mit dem Werk von Stefan Zweig. Vor allem mit Briefen, denn Zweig stand in intensivem Briefverkehr mit vielen Persönlichkeiten, die Lebenszeit im Salzkammergut verbracht haben.



Dieser Vorbote auf 2024 ist eine Kooperation zwischen "Salzkammergut 2024" und dem Salzburger Zweig-Center. Veranstaltungsort ist das Lehar-Theater in Bad Ischl. Nur beschränkt sind Sitzplätze verfügbar, die Lesung wird aber auch live ins Freie vor dem Theater übertragen.