Laher, Stamm und Medel: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Tanja Jeschke: Svendborg 1937

"Svendborg 1937", bei diesem Titel müssen sofort die Alarmglocken schrillen. An diesen Ort in Dänemark flüchtete Bertolt Brecht gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Helene Weigel vor den Nazis, zwischen 1933 und 1939 hielten sie sich hier auf. In Tanja Jeschkes Roman verschlägt es eine jüdische Familie dorthin, wo sie bei einer Bekannten unterkommt. Mit einem Schlag hat sich das Leben verändert. Was es bedeutet, von einem Tag auf den anderen all seiner Sicherheiten und Gewohnheiten ...