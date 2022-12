Lea Ypis Buch "Frei - Erwachsenwerden am Ende der Geschichte": Berührendes Erinnerungsbuch wird bestürzend aktuell

Die albanisch-britische Philosophin Lea Ypi erzählt von ihrem Aufwachsen im Kommunismus.

Ursprünglich wollte die Philosophin Lea Ypi ein wissenschaftliches Werk über die Freiheit verfassen. Aber als sie zu schreiben begann, verwandelten sich ihre Ideen in jene Menschen, die für ihr Leben bestimmend gewesen waren. Sie ließ sich von Angehörigen ihrer Familie vom Aufwachsen im kommunistischen Albanien berichten. Sie fragte Freunde in Albanien und andernorts hinter dem einstigen Eisernen Vorhang, um Eindrücke und Ereignisse von damals rekonstruieren zu können. Entstanden ist so ein berührendes Erinnerungsbuch, das zu den erstaunlichen Publikumserfolgen dieses Jahres ...