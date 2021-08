Lebensgeschichten, die beim Lesen Gänsehaut erzeugen

Corona ist schuld. Sabine Deubler hatte in der pandemiebedingten Kurzarbeit des Frühlings 2020 Zeit, sich einem Herzensprojekt zu widmen. Das hängt wiederum mit ihrer eigentlichen Profession zusammen. "Ich habe in meiner journalistischen Laufbahn viele Leute kennengelernt, die mir ihre Lebensgeschichte erzählt haben", erzählt die SN-Journalistin. "In der Zeitung muss das dann immer eingedampft werden. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben, in dem ich in die Tiefe gehen kann."

Also begann Sabine Deubler an einem Buch über Menschen ...