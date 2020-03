Leipziger Buchmesse wird wegen Coronavirus abgesagt

Nun trifft das Coronavirus auch die Verlagsbranche: Die Leipziger Buchmesse findet nicht statt.

Von 12. bis 15. März hätte die zweitgrößte Buchmesse Deutschlands stattfinden sollen. Am Dienstag vermeldete Stadtsprecher Matthias Hasberg: "Die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe haben gemeinsam entschieden, die Buchmesse abzusagen." Es handle sich um eine "Präventionsmaßnahme", damit sich das Virus in Deutschland nicht weiter ausbreiten könne. Die Entscheidung sei gemeinsam von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), dem Gesundheitsamt und der Messe getroffen worden, sagte der Sprecher. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schrieb auf Twitter: "Gesundheit und Sicherheit gehen in diesem Fall ganz klar vor." Noch am Vormittag hatte es geheißen, man habe für die Messe bisher eine Absage eines Ausstellers erhalten und halte unverändert an der Ausrichtung fest.

Für die Buchbranche ist die Absage ein harter Schlag. Die Messe gilt bei den Verlagen als Möglichkeit, eine große Aufmerksamkeit auf ihre Autoren zu lenken. Im Jahr 2019 kamen 286.000 Besucher. Dieses Jahr hätten im Rahmen des begleitenden Lesefestivals "Leipzig liest" 3700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden. 2500 Aussteller aus 51 Ländern waren geplant, zudem hätten sich zehn Länder Südosteuropas zusammengetan und unter dem Motto "Common Ground" ihre Autoren präsentiert.

In Deutschland sind wegen der steigenden Zahl von Infektionen bereits mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden, darunter die Tourismusbörse ITB in Berlin, die Pro Wein in Düsseldorf und die Internationale Handwerksmesse in München.

