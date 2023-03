Leselust: 6. Vorlesetag lädt zum gemeinsamen Buchgenuss

Am Donnerstag findet in Österreich zum 6. Mal der Vorlesetag statt. Um das Lesen stärker ins allgemeine Bewusstsein zu rücken und allen voran die Kleinsten für Bücher zu begeistern, gibt es im ganzen Land unter dem Motto "Lesen weckt Lebensfreude" unzählige Veranstaltungen. Auf der Website der 2018 vom echo Medienhaus ins Leben gerufen Aktion werden weit über 500 öffentliche Events für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gelistet, die zum Teil digital übertragen werden.

Auch prominente Vorleserinnen und Vorleser beteiligen sich heuer wieder: So sind etwa die Minister Martin Polaschek und Martin Kocher (beide ÖVP), Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), Schauspielerin Martina Ebm und der Wiener Dompfarrer Toni Faber mit dabei. Und länderübergreifend wird es, wenn in der Österreich-Bibliothek im polnischen Opole Studierende des örtlichen Germanistik-Instituts aus Werken österreichischer und Schweizer Autorinnen und Autoren vortragen, die sie selbst übersetzt haben. Wer mitmachen will, kann im übrigen seine private Lesung ebenfalls in eine Liste eintragen, was bisher weit über 3.000 Menschen gemacht haben.

(S E R V I C E - https://vorlesetag.eu )