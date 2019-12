Was eine Nation ausmacht, lässt sich am Beispiel Italiens erkunden. "Die Macht der Schönheit" bietet einen Leitfaden.

Was ist Lebensart? Wie entsteht, was in der künftigen EU-Kommission einem eigenen Kommissar - dem Griechen Margaritis Schinas - als schutzbedürftig anvertraut werden soll? Die Annäherung an diesen Begriff liefert ein soeben erschienenes, angenehm üppiges Buch am Beispiel Italiens. Darin ...