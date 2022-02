Lesen und gelesen werden: Ein Fest für Norbert Gstrein

Goldegg: Drei Tage mit drei Werken von Norbert Gstrein.

In Goldegg wird in literarischer Hinsicht meistens Thomas Bernhard gehuldigt - etwa bei den "Verstörungen", einem Festival, das Hotelier und Wirt Sepp Schellhorn gründete. Seit vielen Jahren vergibt Schellhorn auch ein Literaturstipendium. Vor sechs Jahren war Norbert Gstrein, einer der meistgelesenen und vielfach ausgezeichneten Autoren des Landes, Stipendiat in Goldegg. Dort schrieb er am Roman "Die kommenden Jahre", der dann im Jahr 2018 erschien. Aus dieser Verbindung sei über die Jahre "eine Verbundenheit geworden", sagt Susi Schellhorn. Gstrein wird am ...