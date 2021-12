Lesend lässt sich die Welt umreisen

Mit den Romanen von Patrick Deville können wir viele Länder der Welt kennenlernen.

In seiner Kindheit war Patrick Deville nach einer Operation mehr als ein Jahr ans Bett gefesselt. In dieser Zeit flüchtete er in die Welt der Bücher und las zum Beispiel die Geschichte vom fliegenden Teppich, der einen Prinzen, sobald er die magische Formel Abrakadabra ruft, in ferne Länder trägt. Als Erwachsener, reiste er kreuz und quer durch die Welt, getrieben von der Furcht, noch einmal nicht vom Fleck zu kommen. Davon erzählt er in seinem Buch "Taba-Taba" (2017), das Familiengeschichte ...