Lesung: In Radstadt mit flüchtigen Nazis auf der Rattenlinie

Philippe Sands präsentiert sein Buch "Die Rattenlinie - Ein Nazi auf der Flucht".

Vor gut einem Jahr erschienen, gehört das Buch "Die Rattenlinie" zu den aufregendsten Sachbüchern der vergangenen Monate. Philippe Sands macht sich darin auf die Spur von Nazis, die nach dem Zweiten Weltkrieg - auch mit Hilfe der katholischen Kirche - über Österreich in den Süden flüchteten. Dass Sands sein Buch kommende Woche im Das Zentrum in Radstadt präsentieren wird, gleicht einer kleinen Sensation. Für die Lesung kooperieren Das Zentrum, der Verein Salzburger Literaturhaus und der Literaturverein St. Johann in Tirol.

...