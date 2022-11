Leupold, Williams, Petrucci: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Dagmar Leupold: Dagegen die Elefanten! Roman. Geb., 266 S. Jung und Jung, Salzburg 2022.

Die Literatur ist voll von Helden, die Außergewöhnliches leisten oder sich auch nur aufplustern, um bedeutsam zu wirken. Kein Fall für eine Autorin wie Dagmar Leupold, die sich in ihrem jüngsten Roman um jemanden kümmert, von dem wir gewohnt sind, dass er reibungslos funktioniert. Harald arbeitet in der Garderobe in der Oper, ein unscheinbarer, wenn nicht überhaupt unsichtbarer Held des Alltags. Aber dass es ...