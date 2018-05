Lewinsky, Adam und Cleveland: Die SN-Buchtipps

Die Büchertipps der Woche, vorgestellt von Anton Thuswaldner.

Charles Lewinsky: Der Wille des Volkes. Kriminalroman. Geb., 384 S. Nagel & Kimche, Zürich.

Natürlich sind Krimis mehr als bloße Denkoperationen über das Böse. Sie erzählen etwas über unsere Gesellschaft und die politischen Verhältnisse. Verbrechen sind ja mehr als persönliche Fehlläufe, sie weisen einen zeitbedingten Hintergrund auf. Der Schweizer Charles Lewinsky ist überhaupt ein politischer Kopf. Der Rechtsruck in Europa und im Besonderen in der Schweiz ist ihm ein Dorn im Auge. Also erzählt er in seinem jüngsten Roman von einem Journalisten, der zu Tode kommt. Selbstmord, wie die offizielle Version lautet, hält sein älterer Kollege, der es genauer wissen möchte, für ausgeschlossen. Die Umstände sind nicht danach. Also beginnt er selbst zu recherchieren, was ihn umgehend in die Gefahrenlage einer Person versetzt, die an Tabus rührt. Immerhin - der Roman ist in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft angesiedelt - gibt es nationale Interessen, vertreten durch eine Partei mit populistischem Einschlag, die definiert, was richtig und falsch ist und was die Öffentlichkeit zu denken hat.