Lieben unterm rumänischen Machtsystem

20 Jahre ist die Revolution her, längst Zeit, um rund um ein Liebespaar ein Soziogramm des rumänischen Sozialismus zu spinnen.

Rumänien in den Siebzigerjahren: Sorin und Letiţia sind … ja, was? Verliebt? Liiert? Jedenfalls treffen sie sich oft heimlich in der leeren Wohnung eines Freunds, um miteinander zu schlafen.

Eine schöne Liebesgeschichte ist es nicht; die Nächte sind in Bukarest nicht viel anders als die Tage. Sorin ist Verlagslektor, Letiţia ist Schriftstellerin.

Tagsüber arbeiten sie, der selbstgewisse, aber auch scheue Sorin und die sensible Letiţia. Beide arbeiten im Scîntea-Palast, dort, wo die Partei ihre Intellektuellen zusammenfasste. ...