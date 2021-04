Liechtenstein siegt in Rauris: Falsch und falsch wird endlich gut

Benjamin Quaderer bekam für seine Romandebüt "Für immer die Alpen" den Rauriser Literaturpreis 2021. Anne-Sophie Scholl hielt die Laudatio.

Am Anfang steht ein Schrei: Der Vater beugt sich über den Neugeborenen, lächelt ihn an, doch dieser erkennt eine Grimasse. Also stösst er einen Schrei aus, der den Kirchturm umschwirrt und die Glocken zum Läuten bringt, durch den Landtags- saal des Liechtensteiner Regierungsgebäudes fegt, hinein in die Schatzkeller und die fürstlichen Gemächer im Schloss, und weiter, hoch hinauf, bis er am Gipfel des höchsten Berges explodiert. Doch nein, nicht "Ich kam, sah und siegte" oder "Der Heiland ist geboren, ...