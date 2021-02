Literatur-Comic: Nicolas Mahlers unkorrekte Biografie von Thomas Bernhard

Wie zeichnet man ein Leben, das aus mächtigen Worten bestand? Nicolas Mahler machte aus der Biografie von Thomas Bernhard einen Comic.

Ironisch böse, unkorrekt und deshalb so unterhaltsam und erhellend - so nähert sich der österreichische Illustrator Nicolas Mahler der Biografie von Thomas Bernhard. Zum dritten Mal nimmt er sich - aus Anlass des 90. Geburtstags, den Bernhard am 9. Februar begangen hätte - den Weltdichter vor, und zwar in einer "unkorrekten Biografie". Was ihm schon mit den Adaptionen der Werke "Alte Meister" und "Der Weltverbesserer" gelang, funktioniert auch hier, eine Verdichtung der Vorlage und der Tatsachen. Nur ist es dieses ...