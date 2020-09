Literatur in Goldegg: Verstörungen

Der 14-jährige Kevin Z. aus Bad Hofgastein hat am Montag, 14. September, um acht Uhr früh unter dem Vorwand, im Ort einkaufen zu gehen, sein Zuhause verlassen. Seither ist der Jugendliche abgängig.

Chronik

Am Samstag kam es laut Informationen des Roten Kreuzes am frühen Nachmittag zu einem Paragleitunfall in Dorfgastein. Eine 26-jährige Deutsche wurde bei dem Absturz unbestimmten Grades verletzt. Die Frau war …