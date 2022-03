Literatur und Identität in der Ukraine: "Ein Roman sagte die Situation eigentlich voraus"

Welche Rolle spielen Literatur und Sprache für den Identitätsbegriff der Ukraine? Welche Konflikte prägten das ukrainische Erzählen?

Der Slawist Alexander Kratochvil ist Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Tschechischen Universität der Wissenschaften Prag. Er übersetzt auch zeitgenössische ukrainische Literatur. Im SN-Interview spricht er über Identität und Einflüsse in der ukrainischen Literatur und ein Buch, das schon 2002 vom Überfall russischer und belarussischer Truppen auf das Land erzählte.



Sie haben u. a. Oksana Sabuschko übersetzt, die sehr genau unterscheidet zwischen der ukrainischen Identität und der russischen. Alexander Kratochvil: Ja, sie unterscheidet zwischen diesen ...