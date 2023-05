Literaturfest Salzburg: Was unter der Oberfläche verborgen liegt

Bemerkenswerte Stimmen und merkwürdige Entdeckungen: Das Literaturfest Salzburg ist für Überraschendes gut.

Ihre Biografie spiegelt unsere zerrissene Gegenwart wider. Leila Aboulela wurde 1964 in Kairo geboren, Mutter Ägypterin, Vater Sudanese. Im sudanesischen Khartum wuchs sie auf, ihr Studium führte sie nach London, sie unterrichtete in Aberdeen, Schottland, wo sie heute nach Aufenthalten in Indonesien und arabischen Ländern wieder lebt. Das kann für ihr Schreiben nicht folgenlos bleiben. Mit ihrem jüngsten Erzählband "Anderswo, daheim" (Lenos-Verlag) war sie auf dem Literaturfest Salzburg, das am Sonntag zu Ende ging, vertreten. Sie ist Desillusionierungsspezialistin, wenn sie ...